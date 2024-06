Was hält North West von Kims "American Horror Story"-Rolle?

In der zwölften Staffel von American Horror Story stellt Kim Kardashian (43) ihre Schauspielfähigkeiten unter Beweis. Dabei sind nicht nur die zahlreichen Fans der Horrorserie von Kims Rolle der schlagfertigen PR-Agentin Siobhan Corbyn begeistert, sondern auch ihre Tochter North West (10)! Wie in einer neuen Folge von The Kardashians zu sehen ist, schaut sich der Promispross die erste "American Horror Story: Delicate"-Folge mit seiner Mama an – und scheint mächtig stolz zu sein. "Ich konnte gar nicht glauben, dass sie es war. Sie war so gut", freut sich North daraufhin.

In der neuen Staffel geht es zwischen Kim und ihrem Co-Star Emma Roberts (33) heiß her: Wie ein Trailer, der Daily Mail vorliegt, bereits zeigte, knutschen die beiden Serienstars wild miteinander rum. Wie das für Emma war, verriet sie in einem Interview in der "Tonight Show". "Ich hatte ihren Lipgloss im ganzen Gesicht. Also mussten wir zwischen den einzelnen Aufnahmen gründlich sauber machen, denn [...] er war überall", erinnerte sich die Schauspielerin.

Der Produzent der Serie, Ryan Murphy (58), ist von Kims schauspielerischer Leistung so begeistert, dass er bereits weitere Pläne für die Unternehmerin hat. "Du warst wirklich so gut, dass ich sogar angerufen und gefragt wurde: 'Meinst du, Kim würde ihre eigene Serie machen wollen?'", schwärmte Ryan in einer Folge von "The Kardashians". Auch habe der 58-Jährige bereits eine Idee für das Konzept der Show: "Kim ist die beste und teuerste Scheidungsanwältin der Welt und sie hat ihre eigene Kanzlei – das Besondere an ihrer Kanzlei ist, dass es eine reine Frauenkanzlei ist."

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts in "American Horror Story"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy, Regisseur

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr die "American Horror Story"-Staffel mit Kim gucken? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de