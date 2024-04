Too much? Kim Kardashian präsentiert wilden Federkopfschmuck

Kim Kardashian (43) spielt in der aktuellen Staffel von American Horror Story mit. In ihrer Instagram-Story zeigt die Reality-TV-Darstellerin einen der extravaganten Looks, den sie für die Serie trug. Auf dem Foto sitzt die The Kardashians-Protagonistin in einem langen schwarzen Samtkleid auf einem Stuhl. Passend zum Kleid hat sie schwarze Lederhandschuhe und eine große Kette um den Hals. Auf dem Kopf hat sie auffälligen Federschmuck, unter dem sie ihre Haare versteckt. Nur eine dicke Haarsträhne guckt unter der Kopfbedeckung hervor.

Die Folgen mit Kim scheinen bei den Fans sehr gut anzukommen. Die Serie befindet sich bei dem Streaminganbieter Hulu aktuell auf Platz eins aller Sendungen. In einer zweiten Instagram-Story teilte die Unternehmerin ein Foto, das die Errungenschaft zeigt. Dazu bedankt sie sich bei ihren Fans. "Danke, dass ihr 'American Horror Story' schaut. Wir sind bei Hulu auf Platz eins", schreibt die vierfache Mutter. Der Erfolg bedeutet der Influencerin sicherlich viel. In einer alten Folge von "The Kardashians" hatte Kim verraten, dass sie die Dreharbeiten an der Horror-Serie nervös machen würden. Zudem erklärte die 43-Jährige, dass sie unter extremen Unsicherheiten leidet.

Ihren Co-Star Zachary Quinto (46) scheint sie mit ihren schauspielerischen Künsten überzeugt zu haben. "[Kim] schien wirklich in ihrem Element zu sein und ich war wirklich beeindruckt von ihrem Elan und ihrer Offenheit", erklärte er in einem Interview mit People. "Ich glaube, dass sie einen wunderbaren Job machen wird", war sich der Schauspieler schon damals sicher.

Getty Images Kim Kardashian, 2024

Getty Images Zachary Quinto, Schauspieler

