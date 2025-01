Das erwartet Fans in 13. "American Horror Story"-Staffel

Die kultige Horrorserie "American Horror Story" wird mit einer 13. Staffel fortgesetzt. Bereits 2020 wurde die Fortsetzung offiziell bestätigt, doch durch pandemiebedingte Verzögerungen und die jüngsten Autorenstreiks gab es Unsicherheiten über den Starttermin. Serienmacher Ryan Murphy (59) verriet aber, dass Gespräche für den Cast bereits laufen. In einem Interview mit Variety deutete er sogar die mögliche Rückkehr von Sarah Paulson (50) und Evan Peters (37) an, die seit der zehnten Staffel nicht mehr in der Serie zu sehen waren: "Ich glaube, es ist Zeit, alle wieder zusammenzutrommeln." Weitere Details zur Handlung oder dem Schauplatz blieben bisher ungenannt.

"American Horror Story" begeistert seit 2011 mit seiner einzigartigen Anthologiestruktur. Jede Staffel erzählt eine abgeschlossene Geschichte, von Spukhäusern und Hexenzirkeln bis hin zu gruseligen Zirkusattraktionen und Hotelalbträumen. Dennoch sind die Staffeln lose verbunden, spielen allerdings im gleichen Universum, was der Serie einen besonderen Wiedererkennungswert gibt. In der zwölften Staffel "Delicate", die im Sommer 2024 auch in Deutschland erschien, wurde erstmals der Roman "Delicate Condition" von Danielle Valentine als Vorlage genutzt. Ob Staffel 13 ebenfalls auf eine Buchvorlage zurückgreift, bleibt abzuwarten. Ryan Murphy bleibt zuversichtlich und denkt bereits über noch viele weitere Staffeln nach.

Sarah und Evan, die in den ersten Staffeln zu den zentralen Figuren gehörten, waren bei Fans besonders beliebt. Sarah stand immer wieder für ihre facettenreichen Rollen in der Kritik – positiv, versteht sich. Evan, der durch "American Horror Story" seinen Durchbruch feierte, wurde für seine schauspielerische Wandlungsfähigkeit gelobt. Die beiden Stars haben sich seit ihren letzten Auftritten in Staffel zehn jedoch anderen Projekten zugewandt. Ihre mögliche Rückkehr könnte also vor allem langjährige Fans zurück vor die Bildschirme locken. Der Serienmacher ist jedenfalls fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte der Serie weiterzuschreiben.

Anzeige Anzeige

Photo by Frederick M. Brown/Getty Images Ryan Murphy, 2017 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Sarah Paulson und Evan Peters, "American Horror Story"-Stars

Anzeige Anzeige