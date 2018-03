So leicht kriegt er die nicht mehr runter. Christian Bale (44) wurde als schlanker, trainierter Schauspieler international bekannt. In letzter Zeit trägt der Brite aber einige Extrapfunde mit sich herum. Für seine Rolle des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Dick Cheney (77), in dem neuen Film "Backseat" musste sich der Darsteller über 18 Kilogramm anfuttern – und die wird er jetzt angeblich nicht mehr wirklich los.

Ein Bekannter soll von den anstrengenden Abnehmversuchen des 44-Jährigen wissen und gegenüber Radar Online ausgeplaudert haben. Christian versuche momentan, gesünder zu werden und dadurch auch Gewicht zu verlieren. Die Hälfte sei schon runter, durch die Umstellung seiner Ernährung würden jetzt aber seine Hormone verrückt spielen. "Christian ist bei seiner Verkörperung von Dick Cheney ein bisschen zu weit gegangen. Er hat gesalzene Steaks mit Bratensoße gegessen und zu jeder Mahlzeit Whiskey getrunken, bis er sich selbst damit krank gemacht hat", erklärte der Informant.

Christian ist nicht der einzige Hollywood-Star, der für seine Arbeit sein komplettes Äußeres drastisch veränderte. Kollegin Charlize Theron (42) nahm schon für mehrere Werke zu – zuletzt für ihre Rolle als verzweifelte Dreifachmama in "Tully".

WENN Hollywood-Star Christian Bale

Christopher Peterson/Splash News Christian Bale, Schauspieler

Ace Pictures via ZUMA Press / ActionPress Charlize Theron in "Tully"

