Hängt bei Elena Miras und Mike Heiter etwa der Haussegen so richtig schief? Bei den beiden Love Island-Stars schien zuletzt noch alles perfekt zu laufen: Nach der überraschenden Verkündung ihrer Schwangerschaft machten die Turteltauben bereits erste Pläne eines gemeinsamen Liebesnests – doch jetzt scheint es richtig zwischen ihnen zu kriseln. Im Netz streuen Mike und Elena jetzt mit verräterischen Beiträgen Trennungsgerüchte!

Ist wirklich schon alles aus? Zu einem neuen Schwangerbild auf Instagram textete die Schweizerin jetzt ganz verdächtig auf Spanisch: "Du und ich gegen den Rest der Welt" – fehlt da nicht ein Beteiligter? Auch in einem Nutzerkommentar deutete die Brünette eine ernsthafte Krise an: "Ihr werdet alle Ersatzpapis sein!" Wozu ein Ersatzpapi – ist ihr Liebster etwa nicht für die werdende Mama da? Mit einem finalen Statement scheint Elena die Gerüchte um ein Liebesende jedoch zu besiegeln: "Ein Kind zu haben bedeutet nicht, erst dann da zu sein, wenn das Baby da ist. Auch vorher passiert schon einiges!"

Doch nicht nur die Kugelträgerin deutet ganz klar Beziehungsprobleme an: Auch Muskelprotz Mike zeigte sich in seiner Instagram-Story ganz nachdenklich und fast schon wütend: Mit zerfurchter Stirn sang der Essener einen Song mit den Lyrics: "Diese Welt ist so abgefuckt, ich passe hier nicht rein, ich muss jetzt hier raus. Ich sehe so viel Hass in den Menschen!" Verweisen diese düsteren Zeilen auf echte Probleme mit seiner Baby-Mama? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige

Instagram / elena_miras "Love Island"-Star Elena Miras mit Babybauch

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de