Am 19. Mai werden sich Meghan Markle (36) und ihr Verlobter Prinz Harry (33) auf Schloss Windsor die ewige Liebe schwören. Auf öffentliche Auftritte begleitet die US-Amerikanerin die Blaublüter allerdings schon seit der Bekanntmachung ihrer Verlobung. Besonders ihre Outfits werden dabei genau unter die Lupe genommen. Inzwischen hat sich die brünette Schönheit aber bereits zu einer wahren Fashionista gemausert: Alle wollen ihre Styles nachkaufen. Jetzt entzückte die Stilikone mit rostfarbenen Samtpumps wieder das gesamte Netz!

Am Freitagvormittag statteten die Ex-Suits-Darstellerin und ihr Bald-Ehemann der Hauptstadt von Nordirland ihren ersten offiziellen Besuch ab – und das völlig überraschend! Die US-Amerikanerin gab sich dennoch gewohnt stilsicher. Ein Detail stach dabei besonders hervor: ihre eleganten Pumps in rostfarbenem Samt. Ergänzt wurden die stilvollen Stöckelschuhe durch ein eher schlichtes Designer-Outfit: einen grünen Bleistiftrock von Greta Constatine, einen weißen Pulli von Victoria Beckham (43) und einen beigefarbenen Mantel von Mackage.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex-Suits-Darstellerin mit ihrer Kleidung heraussticht. Sowohl ihr weißer Mantel mit passendem Barett und ihr Trenchcoat-Kleid begeisterten die Anhänger der ehemaligen Schauspielerin. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn sich die Royal-Fans jetzt auch um diese glanzvollen Stücke reißen. Immerhin war die Designertasche, die Meghan in Schottland zur Schau stellte, ebenfalls nach wenigen Minuten überall vergriffen.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Die kupferfarbenen Samtpumps von Meghan Markle

Tim Rooke - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle an einem Auto in Lisburn in Nordirland

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in Lisburn, Nordirland

