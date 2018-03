Das sagt Sylvie Meis (39) zur Let's Dance-Fan-Sehnsucht! Nach sieben Staffeln moderiert die beliebte Niederländerin das Tanzspektakel in diesem Jahr erstmals nicht. Ihre Nachfolgerin: Kristallerbin Victoria Swarovski (24). Nach der ersten Show steht fest: Die Zuschauer hätten gern den Hollandexport zurück. Promiflash trifft das TV-Gesicht zum Launch seiner ersten Sonnenbrillenkollektion "Sylvie Optics" in Hamburg – und spricht sie auf die Fan-Reaktionen an. "Ich finde das immer ein ganz besonderes und interessantes Phänomen, dass, wenn man weg ist vom Fenster, eigentlich die Wertschätzung kommt", philosophiert die 39-Jährige.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de