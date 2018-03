Es ist offiziell: Amber Rose (34) und 21 Savage (25) gehen nach zwei Jahren Liebe getrennte Wege. Vor wenigen Tagen enthüllten das Model und der Rapper das überraschende Beziehungsaus. Dabei hatte die Ex-Freundin von Kanye West (40) kurz zuvor noch vom Heiraten gesprochen und als Zeichen der ewigen Treue sogar schon Ringe gekauft. Mit gebrochenem Herzen verriet sie jetzt pikante Details darüber, wie sie mit ihrem schlimmen Liebeskummer umgeht: Sie schnüffelt an den getragenen Unterhosen ihres Ex-Freundes!

Am vergangenen Freitag war die 34-Jährige in der Radiosendung Big Boy's Neighborhood zu Gast. On air plauderte sie offen über ihren Seelenschmerz als Verlassene – und offenbarte intime Einblicke. "Ich schnüffle immer noch an seiner alten Unterwäsche! Das habe ich auch eben noch gemacht, bevor ich herkam. Wenn du den Geruch des Genitalbereiches deines Mannes nicht liebst, dann liebst du ihn nicht wirklich", gestand sie völlig ungeniert. Ob der "Lord Forgive"-Interpret wohl davon weiß?

Laut Hollywood Life fühle sich Amber noch lange nicht als Single. Dafür liebe sie ihren Verflossenen einfach noch zu sehr. Hoffnung auf einen Neuanfang habe die Mutter eines Fünfjährigen noch immer. Ob diese anrüchigen Enthüllungen 21 Savage zurück in die Arme seiner Exfreundin treiben werden, ist allerdings fraglich.

Bryan Bedder/Getty Images for Harper's BAZAAR 21 Savage und Amber Rose im The Plaza Hotel in New York

Gustavo Caballero/Getty Images for Sugar Factory American Brasserie) Amber Rose in Miami

32487327 Amber Rose mit ihrem Sohn am Flughafen in LA

