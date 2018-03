Das Love Island-Babyglück bringt nicht nur die Fans zum Staunen: Mit ihren Nachwuchs-News hauten Mike Heiter und Elena Miras auch die Moderatorin des Kuppelformats aus den Socken! Jana Ina Zarrella (41) erinnert sich noch genau an ihre Reaktion auf den Schwanger-Hammer, den die werdende Mutter im Februar öffentlich gemacht hatte. "Ich habe das gelesen und dachte wirklich so: ‘Äh, what, Kind? Mike? Elena? Wat’n los? Aber die sind so süß zusammen, die zwei! Die haben sich, glaub ich, nicht wirklich gesucht, aber sich gefunden", verriet die Frau von Giovanni Zarrella (40) beim Milka Oster-Brunch in Hamburg gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de