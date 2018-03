Supersexy und leicht bekleidet – so präsentiert sich Emily Ratajkowski (26) am liebsten in den sozialen Netzwerken. Seit sie in Robin Thickes (41) Musikvideo zu "Blurred Lines" quasi nackt durchs Bild tanzte, ist das Model bekannt für seine freizügigen Pics. Und auch als Ehefrau scheint sie mit ihren Reizen nicht zu geizen. Das scheint auch ihrem Liebsten Sebastian Bear-McClard zu gefallen. Bei einem aktuellen Fotoshooting kümmert er sich nämlich höchstpersönlich um die Kehrseite seiner Gattin.

Da kann Man(n) ja glatt neidisch werden! Voller Hingabe und mit einem eindeutigen Schmunzeln auf den Lippen kniet der Schauspieler hinter seiner Liebsten und cremt ihr genüsslich den Hintern ein. Diese Zuwendung scheint auch Emily ziemlich gut zu gefallen. Schließlich streckt sie ihm ihren Booty bereitwillig entgegen. Lasziv blickt sie über ihre Schulter, um Sebastians Hände fachmännisch zu überwachen. Zu dem Schnappschuss schreibt sie auf Instagram: "Mr. letzter Blick". Klingt so, als wolle sich der Schauspieler vor der Fotosession aus nächster Nähe davon überzeugen, dass auch alles an Ort und Stelle sitzt.

Für so viel Engagement revanchiert sich Emily mit Sicherheit gern bei ihrem Sebastian. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie ihren Fans, wie sie für ihren Ehemann posiert. Und bei diesem heißen Anblick macht sich der Einsatz am Set doch wohl bezahlt.

Dia Dipasupil/Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

