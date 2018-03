Hat Kristina Yantsen berechnend gehandelt? Die Brünette schnappte sich in der diesjährigen Staffel Der Bachelor die letzte Schnittblume von Rosenkavalier Daniel Völz (33) – und setzte sich damit gegen 23 weitere Ladys durch. Zwei, die Kristinas Sieg schon vorher geahnt haben, waren Bachelor-Profis Sebastian Pannek (31) und seine Clea-Lacy (26). Im Promiflash-Interview waren sie sich sicher: Kristinas Erfolg ist das Ergebnis einer besonderen Taktik!

Was war bloß ihre Geheimwaffe? Das Rosen-Traumpaar hat in den vergangenen Episoden ganz genau hingeschaut: "Ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass Kristina sich so ein bisschen in Daniels Kopf gespielt hat – sie hat ein bisschen taktiert, auch als sie mit ihrem Ausstieg geliebäugelt hat", erklärte Sebastian überzeugt. Clea sah den Erfolg auch noch in einem anderen Detail begründet: "Sie hat ihn ja auch mit dem ersten Kuss ein wenig zappeln lassen – das fand ich einen guten Zug. Ich finde es toll, dass man das auch noch in der Show gesehen hat, dass es eine gab, die nicht mitgemacht hat."

Durch Rarmachen und reichlich Dramatik zum Ziel – hat sich die Tänzerin ihren Sieg also schon vorher zurechtgelegt? Clea vermutete eher, dass die Schönheit ganz unbewusst ihren Masterplan verfolgte: "Sie hat einfach in der Situation so entschieden – ich glaube nicht mal, dass sie sich vorher Gedanken gemacht hat."

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

Brian Dowling/ Getty Images Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek bei der "Lena Hoschek"-Fashionshow in Berlin

P. Hoffmann/WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz in Düsseldorf

