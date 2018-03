Dieser Diss hat Konsequenzen! Influencerin Senna (38) ist für ihren Sarkasmus bekannt und nimmt gerne mal den einen oder anderen Kollegen mit einem flotten Spruch auf die Schippe. Normalerweise sorgen solche Aktionen für Lacher bei den Usern im Netz. Doch jetzt hat sie sich mit einem Seitenhieb gegen Social-Media-Star Shirin David (22) keine Freunde gemacht: Shirins Fans bombadieren die Ex-Monrose-Sängerin mit wüsten Beschimpfungen!

Vor Kurzem veröffentlichte Shirin ein Video, in dem sie sich die Haare schwarz färbt. Senna machte sich darüber in ihrer Insta-Story lustig und schrieb, sie wolle sich ebenfalls die Haare färben und das in den sozialen Netzwerken teilen. Ironisch fügte sie hinzu, das habe vor ihr ja noch niemand gemacht. Die Anhänger von Beauty-Vloggerin und Ex-DSDS-Jurorin Shirin erkannten die Anspielung sofort und schossen zurück. Das ließ Senna nicht auf sich sitzen und schrieb auf Instagram: "Es gibt ja einen Spruch, der heißt: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das Gleiche gilt für mich auch für Communities. Zeigst du mir deine Community, sag ich dir, wer du bist."

Daraufhin kommentierte ein wütender Follower: "Es war schon immer offensichtlich, dass du Shirin hasst, weil sie einfach 100 mal mehr Erfolg hat als du mit deinen fast 40 Jahren." Shirin selbst hat sich bislang aus dem Streit heraus gehalten.

Instagram / shirindavid Shirin David

Cinamon Red/WENN Senna Gammour bei der "Jumanji"-Premiere in Berlin

Matthias Nareyek/Getty Images Shirin David bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2017

