Er kann gute Erziehungstipps geben! Der ehemalige Turniertänzer Joachim Llambi (53) ist das Jury-Urgestein bei Let's Dance und hält mit seiner Kritik nicht hinterm Berg. Nun überrascht er mit einer neuen, emotionalen Seite von sich und könnte damit zu einem wichtigen Elternratgeber für seine Show-Kollegin, die werdende Mama Motsi Mabuse (36) werden. Im Promiflash-Interview gibt sich der TV-Star familiär und plaudert aus: Auf seine 18-jährige Tochter Katharina ist er mächtig stolz!

Die Leidenschaft fürs Tanzen verbindet das Vater-Tochter-Gespann ganz besonders. Im Promiflash-Gespräch gerät Joachim fast ins Schwärmen, wenn er von Katharina erzählt: "Sie tanzt zwar mehr in dem Bereich Hip-Hop, Ballett und so etwas. Aber als kleines Mädchen, mit acht oder neun Jahren, hat sie Turnier getanzt und kennt daher auch so ein bisschen Standard und Latein. Und dann macht es immer wieder Spaß, zusammen zu tanzen."

Katharina könne aber nicht nur mit ihrem Rhythmusgefühl punkten. Sie besitze auch ein besonderes modisches Gespür – und überrascht ihren berühmten Vater immer wieder mit ihrem Fashion-Style. "Sie hatte immer schon einen guten Geschmack und daher kleidet sie sich auch so", sagt der 53-Jährige stolz. Ihr Mode-Bewusstsein stellte das 18-jährige Teenie-Girl auch schon auf dem Red Carpet unter Beweis: Bei der "Wendy 2 – Der Film"-Premiere posierte sie wie ein Profi an der Seite ihres Papas für die Fotografen.

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Patrik Stollarz/Getty Images Joachim Llambi mit seiner Frau Ilona und seiner Tochter Katharina im Jahr 2008

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Joachim Llambi, Jury-Mitglied bei "Let's Dance"

