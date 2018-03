Sie nimmt's gelassen! Im Januar ist Cathy Hummels (30) zum ersten Mal Mama geworden. Der kleine Ludwig hält sie und Ehemann Mats Hummels (29) seither ordentlich auf Trab. Nebenbei fängt die Beauty jetzt auch langsam wieder an, in der Öffentlichkeit zu arbeiten – eine doppelte Belastung. Neben diesen Herausforderungen verspüren viele Neu-Mamis auch noch den Druck, am besten so schnell wie möglich die paar Baby-Kilo hier und da loszuwerden. Schließlich zeigen gerade viele Hollywood-Mütter, wie topfit sie nur kurz nach der Geburt ihrer Kinder wieder aussehen. Doch spielt dieser Gedanke für Cathy überhaupt eine Rolle? Im Promiflash-Interview beim Milka Osterbrunch verriet sie: "Nee, also ich möchte natürlich wieder in meine Hose passen, möchte auch, dass alles wieder straff ist, aber ich habe jetzt nicht den Druck. Ich bin sehr glücklich, so wie alles ist."



