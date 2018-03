Unter Floridas heißer Sonne hatten Sophia Thomalla (28) und Gavin Rossdale (52) nur Augen füreinander! Seit Anfang des Jahres sind das deutsche Model und der Rocker offiziell ein Paar und haben keine Scheu, ihre Liebe öffentlich zu zeigen. Mal Händchen haltend in Los Angeles oder jetzt turtelnd am Strand: Die Lovebirds können ihre Finger nicht voneinander lassen! Am Sonntag wurden sie in Miami gesichtet – und bewiesen einmal mehr, wie verknallt sie sind.

Anscheinend haben die Blondine und ihr Boyfriend Frühlingsgefühle. Wie Bild berichtet, flog das Paar am Samstag von L.A. in den Südosten der USA – fast ohne Koffer, denn wer braucht schon Gepäck, wenn man auch von Luft und Liebe leben kann? Sophia trug coole Jeans mit hochgekrempelten Hosenbeinen und ein knappes weißes Top mit freier Sicht auf ihren Bauchnabel – ein ähnlich lässiger Look, für den auch Gavins Ex-Frau Gwen Stefani (48) bekannt ist. Zufall oder Absicht?

Von den Paparazzi ließen sich die Moderatorin und der Bush-Sänger jedenfalls nicht vom Schmusen abhalten. Vor rund zwölf Monaten wurden sie das erste Mal so innig knutschend in London entdeckt. Zu dem Zeitpunkt waren sie aber noch nicht bereit, ihre Zuneigung in die Welt hinauszuposaunen. Ob sie in diesem Kurzurlaub ihr Einjähriges gefeiert haben?

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Schauspielerin

Facebook / Sophia Thomalla Sophia Thomalla, Model

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

