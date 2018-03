Ist das wirklich die kleine Katze? Nicht nur TV-Gesicht Daniela Katzenberger (31) unterhält auf ihren sozialen Netzwerken täglich ihre Community mit lustigen Bildern von sich – auch ihre Tochter Sophia (2) ist dort schon eine echte Berühmtheit. Herausgestochen ist die Maus dort mit ihrem rosa Kinderzimmer und ihrem Faible für Schminke. Sie ist eben die kleine Prinzessin der 31-Jährigen. Was bei einem neuen Foto aber besonders auffällt: Sophia ist ganz schön groß geworden.

Die Zweijährige liebt nicht nur Puppen, Barbies oder ihre Minnie Maus. Daneben scheint sie auch noch ein riesiger Fan von "Hello Kitty" zu sein und knutscht in Danis Instagram-Story ein großes Exemplar der Kult-Figur ab. Neben dem Plastikkätzchen fällt auf, wie groß Sophia mittlerweile geworden ist. "Mein Hello Kitty-Fan", schreibt die Mama mit Herzchen zum kurzen Film und ist superstolz auf ihren so groß gewachsenen Sprössling.

Kein Wunder, dass sich die Mallorquinerin ein Geschwisterchen für Sophia wünscht. Als große Schwester könnte die Minikatze jetzt schon eine gute Figur abgeben. Ungewiss ist nur, wann das zweite Kind ins Hause Katzenberger unterwegs sein wird. Vorerst wohl nicht, denn Lucas Cordalis (50) ist momentan wegen eines TV-Projekts vier wochenlang in Thailand und der Blondine wurde während eines Promiflash-Interviews klar: "Mein Ei kann ja schlecht nach Thailand springen."

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

