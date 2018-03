Daniela Katzenberger (31) braucht kein Schmink-Team mehr – Klein-Sophia (2) macht das schon! Was ihre Tochter am Pinsel drauf hat, zeigt die Moderatorin jetzt in einigen kurzen Instagram-Clips: Geschäftig tupft der Nachwuchs der TV-Blondine im Gesicht herum – zwar noch ohne Make-up, aber schon zielsicher und hochkonzentriert! Ab und an probiert Sophia das Schminken mit harmlosen Produkten auch an sich selbst. Auf Kosmetik-Streit mit Mama muss sie sich aber nicht einstellen. Immerhin ist Dani selbst ein riesiger Schmink-Fan.



