Heute hat Torwart Manuel Neuer einfach doppelten Grund zur Freude: Er feiert seinen Ehrentag und darf wieder mit dem Training beginnen! Der Weltmeister kämpft seit fast einem Jahr mit einem Mittelfußbruch, den er sich schon im April 2017 zuzog und der nach einem Mini-Comeback im September wieder akut wurde. Ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag gibt es neue Hoffnung für den Keeper: Neuer (32) dreht zum ersten Mal wieder auf dem Rasen seine Runden!

Am Dienstagmorgen joggte der Welttorhüter zwei Mal zehn Minuten mit seinem Fitnesscoach über den Trainingsplatz seines Vereins FC Bayern München. Gibt es also Hoffnung, dass der Kicker zur WM im Juni wieder fit sein wird? In Russland will der Torwart sicherlich wieder im Kasten der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen. In einer Presseerklärung vom FC Bayern heißt es zu den Fortschritten: "Es geht voran! Auf dem Weg zum lang ersehnten Comeback hat Manuel Neuer einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Der Kapitän des FC Bayern drehte am Dienstagvormittag erstmals wieder ein paar Laufrunden auf dem Rasen an der Säbener Straße."

Dass er an seinem Geburtstag diese neue Reha-Hürde nehmen konnte, dürfte den mehrfachen deutschen Meister sicherlich noch einmal zusätzlich motivieren. Einen lieben Glückwunsch gab es übrigens unter anderem von WM-Torschütze Mario Götze (25) auf Facebook: "Alles Gute zum Geburtstag, Capitano! Ein großartiger Spieler und ein noch besserer Freund."

