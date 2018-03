Vor knapp 20 Jahren flimmerte die erste Folge der Coming-of-Age-Serie Dawson's Creek über die Bildschirme. In ihren Rollen als Joey, Pacey, Dawson und Jen spielten sich Katie Holmes (39), Joshua Jackson (39) und Michelle Williams (37) damals in die Herzen der Zuschauer. Die Fernsehreihe rund um die vier Freunde aus der fiktiven Kleinstadt Capeside erzählte Geschichten, die das Leben schreibt und in denen sich die vorwiegend jugendlichen Fans wiedererkannten. Rund 15 Jahre nach der letzten Klappe fanden sich die Stars für eine TV-Sendung zum ersten Mal wieder zusammen und plauderten über vergangene Zeiten.

Für ein einstündiges "Dawson's Creek"-Special für das US-amerikanische Fernsehmagazin People TV trafen die komplette Besetzung und Serienmacher Kevin Williamson (53) aufeinander. Der verriet ein paar pikante Details, die bislang niemand wusste. "Ursprünglich waren Joey und Dawson (Anm. der Red.: James Van der Beek, 41) füreinander bestimmt. Die beiden sollten für immer zusammen sein. Bis ich mit dem Schreiben begann", erzählte Kevin lachend. Auf die Frage, warum ausgerechnet Jen in der vierten Staffel sterben musste, antwortete er: "Ich habe mir gedacht, dass Jens Tod die übrigen drei in die Erwachsenenwelt zwingen wird, was mir für den Ausgang der Serie irgendwie wichtig war."

Katie, die diese Reunion bereits Anfang März als Gast bei Jimmy Fallon (43) angekündigt hatte, dürfte sich über das Wiedersehen mit einem ihrer ehemaligen Kollegen besonders gefreut haben: Joshua, ihre erste große Liebe. Die beiden lernten sich damals am Set kennen und lieben und auch innerhalb der Serie funkte es zwischen Joey für Pacey gewaltig.

James Van der Beek James Van der Beek auf dem Titelblatt der Entertainment Weekly

Columbia/TriStar International Television Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes in "Dawson's Creek"

Getty Images Katie Homes und Joshua Jackson als Joey und Pacey

