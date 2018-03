Was seine weiblichen Fans wohl zu der neuen Haarfarbe sagen? Mike Singer (18) gilt nicht nur als Schnuckel, sondern ist aktuell auch supererfolgreich mit seiner Musik. Sein Album "Karma" landete vor Kurzem auf Platz eins der deutschen Charts. Vor allem die Mädels sind von seinem Look und seinen Songs hellauf begeistert. Ob das nach seinem Friseurbesuch noch der Fall ist? Der Teenie-Schwarm hat sich seine braune Frise blondieren lassen!

Bei seinem Auftritt im Sat.1-Frühstücksfernsehen am Mittwoch war trotz Cap ganz klar Mikes dunkler Schopf zu erkennen. Nur wenig später scheint sich der Musiker einen Farbwechsel gegönnt zu haben und zeigt sich danach frisch erblondet in seiner Insta-Story. Macht er jetzt etwa auf Justin Bieber (24)? Auch der kanadische Popstar ist schon seit geraumer Zeit mit blonden Haaren unterwegs. Der Liebe seiner Fans hat das allerdings keinen Abbruch getan. Wie Mikes neuer Look bei den Girls ankommt, bleibt abzuwarten.

Auch sonst nähert sich der Chartstürmer optisch immer mehr dem Bad-Boy-Image von Justin an. Neben der grellen Haarpracht teilen die beiden ein weiteres Merkmal – und zwar Tattoos. Im zarten Alter von 18 hat sich der "Deja Vu"-Interpret wie sein international erfolgreicher Kollege schon beachtlich viele Motive auf der Haut verewigen lassen.

Instagram / mikesinger Mike Singer

Jason Merritt/Getty Images Justin Bieber bei den American Music Awards

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

