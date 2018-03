Sie feiert ihren 48. Geburtstag gemeinsam mit Mickey, Minnie & Co.: Mariah Carey (48) lässt es im Disneyland krachen! Die Sängerin liebt den kunterbunten Freizeitpark. Zu einem süßen Ballon-Schnappschuss auf Instagram schreibt sie: "Jubiläumsfeiern am festlichsten Ort der Welt." Natürlich dürfen auch ihre Zwillinge Moroccan (6) und Monroe (6) an ihrem B-Day nicht fehlen. Die Kids helfen ihrer Mama sogar beim Kerzenauspusten und fordern Mariah auf: "Mami, wünsch dir was!"



