Seit 2016 sind Marcus Butler (26) und Stefanie Giesinger (21) schon zusammen! Der britische YouTuber und die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 müssen sich allerdings auf Englisch verständigen, weil er bisher nicht Steffis Muttersprache gelernt hat. Doch nun will Marcus Deutsch pauken! Auslöser dafür ist die schwere Operation, der sich die Beauty vor wenigen Tagen aufgrund ihrer Wanderorgane unterziehen musste. "Ich war da im Krankenhaus und war sehr frustriert, weil ich nicht alles verstanden habe", erklärte der Vlogger jetzt in einem YouTube-Clip seine Beweggründe zum Deutschlernen.



