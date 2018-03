Diese Kritik will sie nicht auf sich sitzen lassen! Bei der "Miss Topmodel"-Wahl kam es in der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Sally (17) und Abigail. Die Kurzhaar-Beauty bezeichnete ihre Konkurrentin vor den Augen der Jury als nicht wandelbar und unauthentisch. Vor laufenden Kameras gab sich Abi cool und ging nicht weiter auf die bösen Worte ein. Im Netz bezieht sie jetzt jedoch Stellung!

Als Abigail die entsprechende Szene am Donnerstag noch einmal im Fernsehen sah, kochten die Emotionen wieder hoch. Auf Instagram gab die 20-Jährige danach ganz offen zu, dass sie Sallys Worte doch ziemlich hart getroffen hatten. "Das war eine krasse Folge. Alle, die mich vor GNTM kannten, wissen, dass ich mich nicht verstelle", wies sie den Vorwurf, sie würde vor der Kamera eine Show abziehen, vehement von sich. Zum Gegenschlag wollte sie vor der Jury aber trotzdem nicht ausholen: "Ich hab mich nicht darauf eingelassen. Ich möchte ein Vorbild sein und mich nicht streiten", begründete sie ihre Entscheidung.

Sally fährt da eine ganz andere Strategie: Sie steht im Netz zu ihrer verbalen Attacke. "Ich weiß, wer zu mir hält. Ich bereue nichts und bin dafür umso glücklicher, zu sehen, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die immer zu mir halten", geht sie weiter auf Konfrontationskurs. Wen könnt ihr mehr verstehen? Stimmt im Voting ab!

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

