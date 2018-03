Wer hätte gedacht, dass Gigi Hadid (22) nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch am Klavier eine tolle Figur macht? Das Model veröffentlichte ein Insta-Video, das es beim Pianospielen in Paris zeigt. Fehlerfrei klimpert die Ex von Musiker Zayn Malik (25) Beethovens "9. Sinfonie". Ob sie dem ehemaligen One Direction-Sänger damit eine Nachricht schicken will? Schließlich heißt es in dem Klassiker: "Freude, schöner Götterfunken."



