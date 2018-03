Vor sieben Jahren mussten die Fans der Kultserie Scrubs in einem emotionalen Serienfinale Abschied vom "Sacred Heart"-Krankenhaus und den liebevollen Mitarbeitern J.D., Turk und Elliot nehmen. Danach wurde es still um die beliebte Krankenhausserie, die mit der richtigen Mischung aus Humor und Herz zu einem Hit wurde. Doch jetzt könnte es zu einer Scrubs-Reunion kommen: Hauptdarsteller Zach Braff (42) macht sich für einen Film stark!

Im Interview in der IMDb Show verriet der Schauspieler, dass er sich bereits mit dem Produzenten der Serie, Bill Lawrence, zusammengesetzt habe, um mit ihm über eine Filmadaption zu sprechen: "Ich habe ihm den gesamten Pitch beim Abendessen vorgestellt und er hat viel gelacht und gesagt: 'Mal sehen, mal sehen.'" Wirklich vielversprechend klingt das zwar nicht, aber zumindest Zach ist Feuer und Flamme für das Projekt. "Ich denke, dass es lustig wäre, einen zweistündigen Scrubs-Film zu machen... ich würde das so was von machen", bekräftigte der "J.D."-Darsteller sein Engagement.

Bereits als andere beliebte TV-Serien wie Gilmore Girls oder Full House ein Comeback feierten, forderte der 42-Jährige eine Neuauflage von Scrubs. Besonders in Zeiten von Netflix und Co. würden schließlich viele alte Formate ihren zweiten Frühling erleben. Warum dann nicht auch die Arztserie? Was meint ihr: Kommt Scrubs als Film zurück? Stimmt in der Umfrage ab.

WENN Donald Faison und Zach Braff in "Scrubs"

Anzeige

Rich Polk/Getty Images for IMDb Zach Braff bei der "IMDb Show"

Anzeige

Twitter / sarahchalke Donald Faison, Zach Braff und Sarah Chalke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de