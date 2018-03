Hängt er noch immer an ihr? Im Jahr 2011 heiratete Filmproduzent Trevor Engelson (41) seine damalige Flamme Meghan Markle (36) ganz romantisch am Strand von Jamaika. Doch nach nur zwei Jahre zerbrach ihre Ehe an "unüberbrückbaren Differenzen". Mit der Beziehung zu seiner Ex-Frau scheint der 41-Jährige aber bis heute nicht ganz abgeschlossen zu haben – diesen Eindruck erweckt zumindest sein Facebook-Profil: Dort ist nach wie vor ein gemeinsames Foto der zwei zu sehen – mit einer eindeutigen Bildunterschrift!

"Ich und meine Lady in London", kommentierte der Produzent das Pärchenfoto von sich und seiner Ex Meghan auf Facebook. Gepostet wurde der Schnappschuss bereits am 20. März 2010 – rund ein Jahr vor der Hochzeit der beiden! Ob der Filmemacher noch immer an der Ex-Suits-Darstellerin hängt und sich deshalb nur schwer von ihren gemeinsamen Erinnerungen trennen kann? Immerhin strahlen die früheren Turteltauben auf der Aufnahme noch total verliebt und überglücklich in die Kamera.

Meghan scheint den Bruch mit ihrem Ex derweil längst überwunden zu haben: In knapp zwei Monaten wird sie ihren Liebsten Prinz Harry (33) heiraten und damit auch ganz offiziell ein Mitglied des britischen Königshauses. Selbst das Thema Kinder steht bei der ehemaligen Schauspielerin und ihrem Zukünftigen offenbar schon ganz oben auf der Liste.

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle nahe des Kensington Palace

Frederick M. Brown / Getty Images Trevor Engelson in Hollywood 2009

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle

