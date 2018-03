Erwarten die beiden etwa schon Nachwuchs? Nach ihrer langen Auszeit haben Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) im Jahr 2016 endlich wieder zueinandergefunden. Seit ihrem Beziehungs-Comeback sind die beiden Hollywoodstars quasi unzertrennlich und sollen sogar schon verlobt sein. Doch wie sieht es eigentlich mit der gemeinsamen Familienplanung aus? Aufnahmen eines österlichen Foto-Shootings der Sängerin sorgen jetzt für wilde Baby-Spekulationen!

Als sexy Osterhäschen posierte Miley für eine Fotostrecke der amerikanischen Vogue. Von einem Baby-Bäuchlein ist nichts zu sehen. Allerdings ist eine andere Körperregion verdächtig prall – und zwar ihre Brust! Laut HollywoodLife.com soll das Handy der "Wrecking Ball"-Interpretin nach Veröffentlichung der Fotos heiß gelaufen sein. "Ihr Handy explodiert geradezu. Alle wollen wissen, ob sie irgendwelche Schwangerschaftsnachrichten zu teilen hat", so ein Insider. Doch Miley habe diesem Gerücht schnell den Wind aus den Segeln genommen und erklärt, dass ihre pralle Oberweite lediglich das Ergebnis eines guten Pushup-BHs sei.

So ganz abwegig ist eine Schwangerschaft aber nicht. Schließlich gab Miley schon Anfang vergangenen Jahres an, dass sie und ihr Verlobter durchaus schon über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken. Im Interview mit OK! verriet der Hunger Games-Star Liam damals: "Wenn sie schwanger wird, dann ist das super. Wenn sie es nicht wird, ist das auch okay."

Dia Dipasupil/ Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei der "Vanity Fair"-Oscar-Party 2018

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

WENN Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Miley schwanger wäre? Ja, absolut! Ist mir ziemlich egal! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de