Sara Kulka (27) wird von ihren Fans innig geliebt. Der Grund: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin zeigt ihr Privatleben so lustig und authentisch im Netz wie nur wenige. Vor allem mit den kleinen Details ihres Mamalebens amüsiert die 27-Jährige ihre Fanbase regelmäßig. Die neueste Überraschung aus dem Hause Kulka: Tochter Matilda zeichnete ihre Mama jetzt mit dem Siegel "geilisch" aus!

Der Schnappschuss, den Mama Sara jetzt auf Instagram veröffentlichte kommt zunächst als normaler Outfit-Post daher. Graue Jeans, schwarzes Karl Lagerfeld-Shirt, darüber ein hellgrauer Blazer – ein cooler Look. Lustig wird's erst mit dem dazugehörigen Kommentar, der die Auszeichnung "geilisch" erklärt: "Matilda hat zu mir gesagt, ich sehe 'geilisch' aus. Ich frage sie, was es bedeutet? Sie sagt: 'Na, ein Mix aus geil und stylisch.'", schreibt Sara offensichtlich belustigt von der Kreativität ihrer Kleinen. Wenn das mal nicht ein Kompliment der Spitzenklasse ist.

Auch Pannen sind bei dem Model kein Tabu. Einen Tag zuvor hatte die Vollblutmama preisgegeben, was dabei herauskommt, wenn man sein Handy unbewacht herumliegen lässt. Klein-Matilda versendete einmal Bikinibilder ihrer Mama an Geschäftskunden – aus Versehen natürlich. Was haltet ihr von Saras Post? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / kulkasara Sara Kulka, Model und Fernsehdarstellerin

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre beiden Töchter

Patrick Hoffmann/WENN Sara Kulka in der TV-Show "Ich bin ein Star – Lass mich wieder rein"

