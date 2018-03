Ist diese Trennung wirklich endgültig? Zwischen Musiker Zayn Malik (25) und Model Gigi Hadid (22) ist eigentlich alles aus. Die beiden lösten ihre Verbindung einvernehmlich nach über zwei Jahren Beziehung. Doch jetzt scheint es einen Lichtblick für alle Fans des Star-Couples zu geben: Die Beauty likte einen Post ihres Ex-Freundes auf einem seiner Social-Media-Profile! Kommen Gigi und Zayn vielleicht wieder zusammen?

Der ehemalige One Direction-Musiker postete ein Foto via Instagram, das die Awards zeigt, die er während seiner Karriere einheimsen konnte. Dazu schrieb der Frauenmagnet: "Wenn ich mir ansehe, was ich erreicht habe, bin ich baff. Ich kann gar nicht anfangen zu beschreiben, wie dankbar ich bin. Meine wundervollen Fans, die ich alle liebe, sind dafür verantwortlich! Und bald gibt es neue Musik von mir." Für diesen Post gab es nicht nur Likes von über einer Million Fans, sondern auch von seiner Ex, der Schwester von Bella Hadid (21).

Gibt es also noch Hoffnung auf eine Reunion? Oder bedeutet die einvernehmliche Trennung tatsächlich, dass die beiden einfach gut befreundet bleiben? Was denkt ihr?

