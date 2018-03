War der Streit zwischen Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip nur Show? Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mischten die diesjährige Staffel von Anfang an ordentlich auf: Als beste Freundinnen nahm Heidi Klum (44) die beiden unter ihre Fittiche – doch kurz darauf flogen gewaltig die Fetzen! Seither wurde viel über die Echtheit des dramatischen Fights spekuliert: Jetzt packte die frisch ausgeschiedene Teilnehmerin Stephanie Groll aus, wie es wirklich zwischen den Schönheiten zuging!

Die Brünette plauderte im Facebook-Livestream nach ihrem Ausscheiden über ihre GNTM-Erfahrungen und thematisierte dabei auch den Mega-Krach unter den BFFs: "Der Streit zwischen Zoe und Victoria war wirklich nicht gespielt. Am Anfang war das echt schon heftig", offenbarte Stephanie. Gewundert habe sie die Krach-Eskalation während der krassen Casting-Konkurrenzsituation jedoch nicht zu sehr: "Aber das passiert halt, wenn man zu zweit zu GNTM kommt – da gerät man aneinander."

Schon in der Vergangenheit gab es unter Fans immer wieder die Vermutung, dass GNTM allgemein ein Script zugrunde liegen könne. Auch hier brachte Stephie Licht ins Dunkel: "Ich hab mich das vor GNTM auch immer gefragt, ob es ein Drehbuch gibt. Aber nein, auf keinen Fall. Die Sachen sind wirklich so passiert. Zickenkrieg oder Ähnliches passiert eben, wenn man so lange aufeinander hockt."

Instagram / stephanie.topmodel.2018 Stephanie Groll, bekannt durch GNTM 2018

Instagram / victoria.pavlas Zoe Saip und Victoria Pavlas

Instagram / saipzoe Victoria Pavlas und Zoe Saip

