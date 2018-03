Seit der Trennung von Popstar Taylor Swift (28) hat sich Calvin Harris (34) in Sachen Liebe ziemlich bedeckt gehalten. Im Sommer 2016 trennte sich das Paar nach 15 Monaten Beziehung. Danach hatte der DJ erst mal genug von Promi-Frauen und konzentrierte sich auf seine Karriere. Jetzt tauchten allerdings verdächtige Aufnahmen von einem Turtelurlaub von Calvin und Model Aarika Wolf auf!

Aller guten Dinge sind drei! Das haben sich wohl auch Calvin und Aarika gedacht. Nach dem Liebesaus mit Sängerin Rita Ora (27) vor vier Jahren tröstete sich der Musikproduzent schon einmal mit der brünetten Beauty. Doch die Liaison hielt nicht lange. Im August vergangenen Jahres erwischte man die zwei wieder bei einem heißen Flirt, der aber auch nur wenige Monate dauerte. Ob das Glück im dritten Versuch von Dauer ist? Zumindest verbrachten die beiden kürzlich ein gemeinsames Wochenende in Mexiko. Fotos zeigen das Paar beim Sonnenbaden und Jetskifahren und natürlich gab es auch ein paar verliebte Kuscheleinheiten.

Seine Ex Taylor scheint nach dem Ende der Beziehung mit dem "My Way"-Interpreten in Joe Alwyn (27) den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Seit rund sechs Monaten ist sie mit dem Schauspieler liiert und soll sogar schon von Hochzeit sprechen. Ob es Calvin und seine On-Off-Flamme Aarika wohl auch so eilig haben?

Getty Images Calvin Harris und Aarika Wolf

Sonstige Calvin Harris und Aarika Wolf

Angela Weiss/AFP/Getty Images Taylor Swift beim Z100's iHeartRadio Jingle Ball 2017 in New York City

