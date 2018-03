Tritt Taylor Swift (28) als nächste Promidame vor den Traualtar? Im vergangenen September zeigte sich die schöne Sängerin zum ersten Mal nach langer Zeit in der Öffentlichkeit und strahlte als Brautjungfer und Schleierträgerin ihrer besten Freundin Abigail Anderson. Jetzt könnte TayTay tatsächlich selbst bald zur Braut werden. Laut eines Insiders soll sie ernsthaft darüber nachdenken, "Ja" zu sagen und ihren Freund Joe Alwyn (27) zum Mann zu nehmen.

Gegenüber HollywoodLife.com verriet die unbekannte Quelle aus ihrem Umfeld jetzt: "Taylor sieht in Joe wirklich Ehemann-Material, auch wenn beide noch nicht an dem Punkt sind." Seit Mai 2017 sind Taylor und der britische Schauspieler offiziell ein Paar. Auch wenn Fans bislang vergeblich auf gemeinsame Turtelpics warten mussten, soll es bei den beiden unglaublich gut laufen. "Taylors und Joes Beziehung ist perfekt. Sie baut komplett auf gegenseitigen Respekt und Vertrauen und sie sind wirklich wahnsinnig verliebt. Es gibt kein Drama zwischen ihnen und sie sind genauso beste Freunde wie Partner", so der Tippgeber.

Tatsächlich ließen Schlagzeilen und Drama bislang auf sich warten, ihre neue Liebelei hält Taylor komplett aus den Medien heraus. Ganz anders als ihre vergangenen. Die langjährige Liaison mit DJ Calvin Harris (34) endete beispielsweise in einer regelrechten Netz-Schlammschlacht. Mit Joe soll alles anders sein: "Es ist genau die Beziehung, nach der Taylor so lange gestrebt hat, sie ist extrem glücklich mit Joe. Alles ist perfekt zwischen ihnen. Alle glauben, dass sie endlich 'den Einen' gefunden hat." Die beiden gäben sich nicht nur gegenseitigen Freiraum und Unabhängigkeit, sondern auch die Liebe und Unterstützung, die sie benötigen. So glücklich wie jetzt hätten ihre Freunde sie noch nie gesehen.

Jen Lowery / Splash News Sängerin Taylor Swift

247PAPS.TV / Splash News Joe Alwyn und Taylor Swift in New York

Nancy Rivera / Splash News Joe Alwyn beim 54. Filmfestival in New York

