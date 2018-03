Das gab es noch nie! Weil Klaudia Giez (21) bei einer Challenge in der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge so richtig ablieferte, durfte sie nach der finalen Entscheidung eine der zwei ausgeschiedenen Kandidatinnen, Trixi Giese (18) oder Stephanie Groll, vor dem Kofferpacken bewahren. Ihre Wahl fiel dabei auf die blonde Trixi. Wie dankbar die dem rothaarigen Paradiesvogel für diese zweite Chance ist, verriet sie jetzt auf ihrem Social-Media-Kanal.

In ihrer Instagram-Story plauderte die Frohnatur zu ihren Followern über die aktuelle Episode der Castingshow – und findet rührende Worte für ihre Heldin: "Ich wollte mich ganz herzlich bei Klaudia bedanken. Klaudia ist mir ganz doll ans Herz gewachsen in den letzten Wochen", begann Trixi ihre Dankes-Tirade. "Ohne sie wären die ganzen weiteren Abenteuer gar nicht mehr möglich! Das ist etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich total geehrt!" Aus dem Schwärmen kam das Nachwuchsmodel auch in den folgenden Clips gar nicht mehr heraus: "Klaudia, du weißt, ich liebe dich genau so, wie du bist. Danke für alles!"

Mit Klaudias Entscheidung für Trixi platze jedoch der Traum für Stephanie. Gibt's jetzt böses Blut zwischen den beiden Schönheiten? Absolut nicht! Stephanie stärkte Klaudia auf ihrem Social-Media-Kanal sogar den Rücken: "Ich kann Klaudias Entscheidung nachvollziehen. Ich bin kein Stück sauer, das war wirklich eine schwierige Situation."

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese bei GNTM 2018

Instagram / trixi.topmodel.2018 Stephanie Groll und Trixi Giese, Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel"

