Kylie Jenner (20) schwebt im absoluten Mutterglück! Ganz geheim kam im Februar ihr erstes Kind zur Welt, Töchterchen Stormi Webster ist seitdem der ganze Stolz der jungen Mama. Doch wenn es nach dem Reality-Star geht, soll es bei ihrem einen Schatz nicht bleiben – angeblich wollen Kylie und ihr Liebster Travis Scott (25) schon bald an weiterem Nachwuchs arbeiten. Bekommt Stormi also schon ganz schnell ein Geschwisterchen?

Laut dem Magazin US Weekly sollen Kylie und Travis tatsächlich schon über ein weiteres Baby nachdenken. Eine Quelle sagte dem Portal: "Es würde niemanden überraschen, wenn Kylie ihrer Stormi schon bald ein Geschwisterchen schenkt." Schaut man sich die Familienverhältnisse des It-Girls an, so ist diese Vermutung auch nicht sehr weit hergeholt. Schließlich wächst Kylie mit fünf Geschwistern auf, besonders der Altersunterschied ihrer Schwestern Kourtney (38), Kim (37) und Khloe (33) ist sehr gering, was wohl auch mit ein Grund dafür ist, dass die Damen heute beste Freundinnen sind. Das will Kylie für ihre Stormi offenbar auch.

Überfordert scheinen die Neu-Eltern mit ihrem Nachwuchs definitiv nicht zu sein, wie die Quelle weiter verrät: "Kylie ist eine sehr praktische Mutter." Und auch der Papa soll die neue Situation wunderbar meistern: "Travis weiß auch, dass es wichtig ist, Kylie besonders zu behandeln. [...] Wann immer die beiden Freizeit haben, nehmen sie sich vor, ein Date zu haben." Na und wer weiß: Vielleicht entsteht bei einem dieser Eltern-Dates ja schon bald das Geschwisterchen für die kleine Stormi...

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Anzeige

Snapchat / Kylie Jenner Stormi Webster, die Tochter von Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images / Frazer Harrison Kylie Jenner bei der Fresh Faces Party von Marie Claire 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de