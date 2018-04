Nur einer kann sich die Koch-Krone schnappen! Drei Monate nach dem Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" feierten Matthias Mangiapane (34), Daniele Negroni (22), Jennifer Frankhauser (25) und Tatjana Gsell (46) ihr Wiedersehen bei Das perfekte Promi Dinner. Ob Mousse au Chocolat, Feldsalat mit Jakobsmuscheln oder ein fertiges Dessert aus der Tiefkühltruhe: Die Promis tischten verschiedenste Leckereien auf. Doch welcher Dschungelcamper konnte in der Küche am besten zaubern?

Nach dem zweiten Tag war klar: Tatjana konnte den Titel vergessen. Trotz der Unterstützung von zwei Profis landete die Society-Lady auf dem letzten Rang. Stattdessen lieferten sich Jenny, Matthias und Daniele ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende gab es aber nicht nur einen, sondern gleich zwei Sieger: Matthias und Daniele bekamen jeweils 27 Punkte von ihrer Konkurrenz – und landeten damit auf Platz Eins.

Es gab aber nicht nur kulinarische Höhepunkte während der vier Abende. Bei den feuchtfröhlichen Mahlzeiten schwelgte das Quartett in Erinnerungen und ließ den Aufenthalt im australischen Busch Revue passieren. In der kommenden Woche geht das Abenteuer am Herd in die nächste Runde: Natascha Ochsenknecht (53), Giuliana Farfalla (21), Ansgar Brinkmann (48) und David Friedrich (28) stellen ebenfalls ihre Kochkünste unter Beweis.

MG RTL D / Severin Schweiger Matthias Mangiapane, Teilnehmer bei "Das perfekte Promi Dinner"

Anzeige

MG RTL D / Severin Schweiger Daniele Negroni als Gastgeber beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner"

Anzeige

MG RTL D / Severin Schweiger Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi-Dinner"

Anzeige

Wem hättet ihr den Sieg gegönnt? Daniele Matthias Jenny Tatjana Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de