Anscheinend hat da jemand ganz viel Muße für Ohrloch-Fragen! Seit ihr Liebster Lucas Cordalis (50) für die zweite Staffel von Global Gladiators unter der Sonne Thailands vor der Kamera steht, muss sich Daniela Katzenberger (31) ihre Zeit ohne ihren Göttergatten vertreiben. Ihr Trost? Die Interaktion mit ihren Fans! Auf einem ihrer Social-Media-Accounts zettelte die Kultblondine kurzerhand eine kleine Diskussionsrunde an. Wird Töchterchen Sophia (2) bald ihre ersten Ohrringe tragen?

Auf Instagram postete die Katze neulich ein Foto ihres TV-Bildschirms, auf dem ein junges Mädchen zu sehen ist, das gerade Ohrlöcher verpasst bekommt. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Haben eure Kids Ohrlöcher? Sophia hat keine, ich allerdings hatte meine mit sechs Wochen." Die Kommentare ihrer Follower fielen sehr positiv aus. "Wenn die Kinder noch so klein sind, spielen sie nicht andauernd daran herum und dann entzündet sich auch nichts", meinte eine Bewunderin. Das sei übrigens auch das Argument von Mama Iris Klein (50) bei Baby-Dani gewesen.

Ob Sophia also demnächst ihre eigenen Ohrringe tragen wird? Großes Interesse an Mamas Make-up hat die Kleine bereits des Öfteren gezeigt. Als persönliche Schminkassistentin tupft sie der Katze schon fleißig im Gesicht herum. Wird sie sich wohl bald auch an den Ohrringen des TV-Stars vergreifen?

Hannes Magerstaedt/Getty Images) Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der McDonald's Charity Gala 2017

Matthias Nareyek/Getty Images Daniela Katzenberger auf der "Ein Herz Für Kinder"-Gala 2017

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

