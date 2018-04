Brooke Shields (52) zeigt sich gerne in sexy Outfits auf dem roten Teppich – und begeistert jetzt auch mit hotten Schnappschüssen aus den Ferien! Gerade verbringt die Amerikanerin einen entspannten Strandurlaub auf den Bahamas. Unter der karibischen Sonne präsentiert die Lipstick Jungle-Darstellerin ihren Traumkörper. Mit sußerheißen Bikini-Pics verzückt sie jetzt die Community im Netz. Kaum zu glauben, dass die Hollywood-Lady schon 52 Jahre alt ist!

Auf Instagram teilt die brünette Beauty ihre Urlaubsmomente. Fast könnte man meinen, Brooke wäre in der Zeit zurückgereist und befinde sich am Set ihres Filmklassikers "Die blaue Lagune", so idyllisch erscheint die Szenerie. Auch die Darstellerin fühlte sich wohl an den Filmdreh erinnert und kommentierte zu einem Foto: "Eine andere blaue Lagune." Auf einem anderen Schnappschuss posiert das ehemalige Calvin-Klein-Model in einem knappen schwarz-weißen Bikini und setzt ihre Topfigur in Szene. "Bikini-Leben im Paradies" betitelte sie das Pic, das von ihrer Fangemeinde euphorisch gefeiert wird. "Atemberaubend und wunderschön" kommentierte ein User, ein anderer fragte neidisch: "Was ist dein Geheimnis?"

Obwohl Brooke auf den Fotos einen Wahnsinns-Body zeigt, hält sie vom Magerwahn ihn Hollywood nichts. Der selbstbewussten Schönheit macht es auch nichts aus, wenn sie mal ein paar Pfunde mehr auf den Hüften hat.

Brooke Shields/Instagram Brooke Shields in der Karibik

Brooke Shields/Instagram Schauspielerin Brooke Shields am Strand von Harbour Island

Brooke Shields/Instagram "Lipstick Jungle"-Schauspielerin Brooke Shields

