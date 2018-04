Der kleine Alessio (2) möchte nicht nur Süßigkeiten! Der Sohnemann von Pietro (25) und Sarah (25) änderte seit seiner Geburt das Leben seiner Eltern für immer. Die Beziehung zwischen den jungen Eltern hielt jedoch nicht und die Trennung folgte. Trotzdem sind die Lombardis total im Osterfieber und verbringen die Feiertage gemeinsam. Doch jetzt möchte der kleine Racker noch ein besonders haariges Mitglied in die Familie aufnehmen. Er wünscht sich an Ostern einen kleinen Hasen.

Auf Sarahs Instagram-Bild möchte der kleine Spatz das graue Langohr gar nicht mehr loslassen. "Alessio wünscht sich einen Hasen", schrieb die Sängerin in die Bildunterschrift. Ist das wohl schon das neue Familienmitglied? Alessio scheint so oder so superhappy während der Feiertage zu sein und mausert sich als richtiger Tierfreund: Mit einem hoppelnden Osterhäschen ist das Fest anscheinend ganz schön perfekt für den Kleinen. Da scheint seiner Mami das Herz aufzugehen, da sie das Foto auch noch mit einem Smiley mit Herzaugen versah.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Ex-Paar für Alessio die Feiertage gemeinsam verbringt. Wie Sänger Pietro schon in einem Interview mit Promiflash verraten hatte, sei Familie eben einfach das Wichtigste und deshalb müssten Streitigkeiten auch beiseite gelegt werden: "Wir haben eine Verantwortung, die wir gemeinsam tragen müssen. Deswegen, wir verstehen uns gut."

Instagram / sarellax3 Alessio mit einem grauen Hasen

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio mit einem Schokohasen

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

