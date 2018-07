Der Serienname Roseanne war zuletzt mit einer Menge Negativschlagzeilen verbunden. Nach dem Skandal um rassistische Äußerungen von Hauptdarstellerin Roseanne Barr (65) war die Neuauflage der beliebten Sitcom vom Sender abgesetzt worden. Auch ihre öffentlichen Entschuldigungen konnten das nicht mehr abwenden. Vor rund einem Monat gab es für Fans der Familie Conner dann eine erfreuliche Nachricht: Es soll tatsächlich ein Spin-off in Planung sein. Dazu gibt es nun neue Details!

Zunächst waren die Angaben zur Ableger-Serie nicht allzu präzise. Ein Serien-Projekt mit dem angeblichen Namen "The Conners" sollte für den Herbst geplant sein. Diese Informationen wurden nun vom Sender ABC bestätigt. Der Name der Sendung lautet wirklich "The Conners" und ist ab Oktober im festen Programm der TV-Anstalt. Abends um acht – und damit zur Primetime – soll die Show gezeigt werden. Das wäre genau der Zeit-Slot gewesen, der offenbar für die zweite "Roseanne"-Staffel geplant war.

Ende Mai hatte Hauptdarstellerin Roseanne einen rassistischen Tweet über Valerie Jarrett (61) verfasst. Zahlreiche Hollywoodstars stellten sich gegen die 65-Jährige. Auch der Cast der Serie unterstützte die Entscheidung der Verantwortlichen, das Format abzuschaffen.

Frederick M. Brown/Getty Images Roseanne Barr bei einer Pressekonferenz

Nicky Nelson/WENN.com "Roseanne"-Cast bei der Premiere in März

WENN.com Roseanne Barr im Trailer zu "Roseanne"

