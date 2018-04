Bei diesem Anblick kann man nur dahinschmelzen! Seit wenigen Monaten sind Jessica Alba (36) und Cash Warren (39) nun Dreifach-Eltern. Am 31. Dezember 2017 erblickte ihr Nesthäkchen, der kleine Hayes, das Licht der Welt. Von diesem Augenblick an verzauberte er seine Eltern jeden Tag aufs Neue und diese Momente teilte die Schauspielerin auch fleißig mit ihrer Community. Nun postete Jessica aber ein besonders putziges Foto ihres Würmchens!

In ihrer Instagram-Story teilte die dreifache Mama einen supersüßen Schnappschuss ihres Sohnemanns. Ganz verdattert schaut der kleine Hayes aus dem Waschbecken seiner Mami entgegen. Mit ein paar niedlichen Babyspeckfalten passt der Knirps noch gerade so in eine kleine Schale mit Wasser, um ausgiebig baden zu können. Na, wenn da mal nicht jemand bei diesem Anblick die ganzen Mädchen um die Finger wickeln wird?

Die 36-Jährige präsentierte sich nach der Geburt ihres Söhnchens des Öfteren in besonders intimen Momenten. So fiel es der "Fantastic Four"-Darstellerin auch nicht schwer, sich beim Stillen abzulichten und diesen Moment mit ihren Follower zu teilen. Wie findet ihr es, dass Jessica so private Einblicke nach der Geburt von Hayes ihren Fans gibt? Stimmt ab!

Instagram / jessicaalba Hayes Alba Warren, Sohn von Schauspielerin Jessica Alba

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren

Instagram / jessicaalba Jessica Alba beim Stillen

Wie findet ihr es, dass Jessica Alba so private Einblicke nach der Geburt von Hayes gibt? Richtig gut! Ich bin kein Fan von so was! Abstimmen Ergebnis anzeigen



