Zum letzten Mal ohne Kind. Anna Maria Damm (21) ist in der 29. Schwangerschaftswoche. In wenigen Wochen kommt die Tochter von der YouTuberin und ihrem Freund Julian zur Welt. Die letzte Phase mit XXL-Babykugel und ohne Baby verbringt die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin aber nicht etwa zu Hause, sondern in Dubai. Und mit Instagram-Postings zeigt Anna Maria, wie sexy Frau auch mit Mega-Bauch in der Sonne baden kann.



