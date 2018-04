Nach fast einem Jahr ist alles aus! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis trennte sich am Wochenende überraschend von ihrem Freund Tobi – das bestätigte der Sportler nun fassungslos in seiner Instagram-Story: "Ich nehme an, die meisten werden jetzt genauso schockiert sein wie ich. Und zwar haben Gerda und ich uns gestern getrennt." Doch woher kommt ihre plötzliche Entscheidung? Ist ihre Teilnahme an der Castingshow etwa schuld an dem überraschenden Beziehungsende? "Ich habe halt gemerkt, dass irgendetwas anders ist seit dem Zeitpunkt, an dem Gerda aus L.A. kam. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es an mir oder ihr lag!"



