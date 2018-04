Wieder ein Paar-Auftritt! Kattia Vides (30) scheint einen neuen Freund zu haben. Schon während ihres Aufenthalts im Dschungelcamp wurde der Beauty eine Liaison mit CDU-Politiker Patrick Weilbach (30) nachgesagt – allerdings hätten sie sich bisher nur in der Kennenlernphase befunden. Vor zwei Wochen allerdings erschien das Duo überraschend gemeinsam im Publikum von Let's Dance. Und nun besuchten sie zusammen eine Café-Eröffnung auf Mallorca.

Die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr vermeintlicher Freund wurden auf der Opening-Party des ersten Fan-Cafés von Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) am Samstag gesichtet. Bei den Feierlichkeiten in der Faneteria erschienen viele deutsche Promi-Gesichter, um den neusten Coup des verrückten Malle-Jenser zu begießen. Große Liebesbekundungen und Turteleien gab es bei Kattia und Patrick zwar nicht, doch so öffentliche Auftritte deuten wohl stark auf eine Beziehung der beiden hin.

250 Fans, VIP-Gäste und Freunde von Jens und Ehefrau Daniela (40) erschienen laut Bild zur Eröffnung – ein Riesenerfolg für den Goodbye Deutschland-Star. Für Rotlichtgröße Bert Wollersheim (67) endete das bunte Treiben allerdings weniger lustig. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert und wegen einer Bronchitis-Muskel-Verengung behandelt werden.

WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei der Eröffnung von Jens Büchners Faneteria auf Mallorca

Instagram / kattiavides Jens Büchner, Marc Terenzi, Kattia Vides und Bert Wollersheim bei der Eröffnung der Faneteria auf Ma

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018



