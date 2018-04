Runden sie ihr Liebesglück schon bald mit einem Baby ab? Farmer Gerald und seine Anna schweben unter der afrikanischen Sonne auf Wolke sieben. Dabei schockte das Bauer sucht Frau-Traumpaar der vergangenen Staffel erst vor wenigen Wochen mit schlechten Nachrichten: Gerald litt an einer schlimmen Nervenkrankheit, die kurzzeitig sogar zu schweren Lähmungen führte. Doch das hindert die beiden nicht daran, ihre gemeinsame Zukunft zu planen – und offenbar steht für sie nicht nur die Traumhochzeit an!

Gerald und Anna haben große Pläne: "Dieses Jahr ist ein sehr besonderes Jahr für Anna und mich. Es gibt sehr viele Veränderungen. Hochzeit in Polen, kurz danach Hochzeit in Namibia und Anna zieht im Sommer zu mir", erklärte der in Südafrika lebende BsF-Hottie im RTL-Interview. Mit den Vorbereitungen für ihr neues Leben sind die Turteltauben gut beschäftigt – doch auf erfreuliche Baby-News können sich ihre Fans dennoch freuen, vielleicht jedenfalls. "Das kann gut sein, aber so weit denken wir noch nicht", lachte Anna und schob verheißungsvoll nach: "Es kommt, wie es kommt."

Seitdem es Gerald nach seiner Krankheit stetig besser geht, läuft die Organisation für ihre romantische Zukunft wieder auf Hochtouren. Und um eines muss sich Anna auch keine Gedanken mehr machen: Ihr Hochzeitskleid hat die überglückliche Neu-Farmerin schon gefunden!

MG RTL D Bauer Gerald mit seiner Freundin Anna

MG RTL D Bauer Gerald und Anna, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

Instagram / anna_hatsichentschieden "Bauer sucht Frau"-Anna auf Brautkleid-Suche

