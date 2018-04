Sie werden also doch keine Doppelkarre schieben müssen! Wayne (41) und Annemarie Carpendale (40) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während der Bauch der Moderatorin immer weiter wächst und sich die Kugelfotos im Netz beinahe stapeln, gab es vergangene Woche eine süße Spekulation: Waynes Vater Howard Carpendale (72) hatte angedeutet, das Paar bekomme Zwillinge. Sein Sohnemann hat dieses Gerücht nun dementiert. Die Turteltauben werden lediglich Eltern EINES Knirpses!

Howard erklärte vor Kurzem, wie sehr er sich über die Vergrößerung der Familie freue: "Dieser Name Carpendale – jetzt kommen noch wahrscheinlich zwei dazu, ganz bestimmt sogar...", hatte der Musiker geschwärmt – und damit die Twin-Vermutungen ausgelöst. Wayne erörtert dieses Missverständnis nun auf Instagram so, dass nicht nur seine Liebste einen Spross in ihrer Murmel trage, sondern durch die baldige Trauung seines Bruders gleich zwei neue Namensträger dazu kämen. "Bruder wird heiraten: eins! Wir sind schwanger: eins! Eins und eins ergibt… zwei Carpendales!", schrieb der 41-Jährige zu einer Collage zahlreicher Medienartikel über die Schwangerschaft – und enttäuschte damit die Zwillingshoffnungen der Fans. "Ist kompliziert, ich weiß!", scherzte er.

Dass sich der Klan derzeit rasant vergrößert, nahm der baldige Vater ebenfalls mit Humor: "Wir Carpendales vermehren uns gerade wie die Fliegen!", witzelte er. Der Humor des Fernsehstars kam bei den Followern gut an: Sie beschenkten den Beitrag mit unzähligen Lach-Emojis und Likes.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Donnice, Howard und Annemarie Carpendale

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Wayne Carpendale bei "Promi Big Brother" 2015

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale feiert Instagram-Erfolg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de