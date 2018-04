Hühnerhalter Benny und seine Nadine haben viel vor. Nachdem sich die beiden in der vergangenen Staffel Bauer sucht Frau kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich und leben mittlerweile auch zusammen. Benny hat seiner Nadine sogar bereits die Frage aller Fragen gestellt. Da heißt es jetzt natürlich: Hochzeit organisieren! Doch nicht nur dafür sind die Planungen bereits in vollem Gange: Benny und Nadine wollen Nachwuchs!

Die Schmetterlinge könnten nicht wilder in ihren Bäuchen umherflattern! "Ich habe mich für Benny entschieden und mich so stark in ihn verliebt, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nichts anderes", schwärmte Nadine nach dem Einzug bei ihrem Traummann im RTL-Interview. Obwohl die zwei mit den Heiratsvorbereitungen schon ordentlich beschäftigt sind, verlieren sie eines dabei nicht aus den Augen. "Ich freue mich wahnsinnig auf unsere Zukunft und hoffe, da kommen ganz schnell ein paar Kinder", verriet die 42-Jährige. Und auch Benny ist ganz enthusiastisch: "Wir üben schon."

Dass seine Herzdame bei ihm eingezogen ist, beeindruckt den Landwirt total: "Nadine hat alles aufgegeben, das rechne ich ihr sehr hoch an." Den Schritt in ein neues Leben hat die selbstbewusste Power-Frau gerne gewagt: "Es ist so ein Wahnsinnsgefühl zu merken, wie sehr Benny mich liebt", säuselte Nadine superglücklich.

MG RTL D / André Kowalski Bauer Benny und seine Verlobte Nadine

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar

MG RTL D / Stefan Gregorowius Nadine und Benny bei "Bauer sucht Frau" 2017

