So kennt man sie! Emily Ratajkowski (26) ist für ihre offenherzige Art bekannt. Leicht bekleidet und supersexy – so präsentiert sich das Model am liebsten auf ihren Social-Media-Profilen. Und auch beruflich liebt es die Beauty freizügig und lasziv. Das zeigt sich auch bei den neuesten Aufnahmen, die sie für ihr erste eigene Bademoden-Kollektion gemacht hat. Eines der Bilder sticht dabei besonders ins Auge!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die brünette Schönheit das Ergebnis des Shootings. Gleich aus fünf verschiedenen Winkeln kann man den makellosen Körper der 26-Jährigen bewundern. In heißer Pose stützt sich Emily auf das Waschbecken eines Badezimmers. Dabei kann man den knappen Badenanzug, der ihre Rundungen perfekt in Szene setzt, von allen Seiten in Augenschein nehmen. Das Bad hat nämlich vier Spiegel, die das Model aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Während die Aufnahme von hinten ihren knackigen Hintern zeigt, steht bei der direkten Spiegelung ihr pralles Dekolleté im Fokus.

Und auch die restlichen Bilder sind durch und durch sexy. Für eines der Fotos hat Emily sich sogar ihren Ehemann Sebastian Bear-McClard an die Seite geholt. Der war bei der leicht bekleideten Fotosession seiner Gattin also auch vor Ort und unterstützte seine Liebste mit liebevollen Streicheleinheiten, wie ein älterer Instagram-Beitrag der angehenden Designerin beweist.

Dia Dipasupil/Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de