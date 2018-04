Ist sein Erfolg als Schauspieler tatsächlich schuld am Scheitern ihrer Beziehung? Diese Nachricht schockte am Montag Fans auf der ganzen Welt: Channing Tatum (37) und seine Liebste Jenna Dewan (37) – DAS absolute Hollywood-Traumpaar – trennen sich nach neun Jahren Ehe. Zwar gaben die beiden sich in einem gemeinsamen Instagram-Post versöhnlich, ein Insider behauptet aber: Jennas Eifersucht auf Channings Karriere soll die Liebe zerstört haben.

Die zwei talentierten Tänzer lernten sich 2006 beim Dreh von Step Up kennen und lieben, starteten damals auf Augenhöhe ins Show-Biz. Während Channing seither einen Kinoerfolg nach dem anderen feiert, konnte Jenna nur kleine Rollen ergattern und widmete ihre Zeit größtenteils Töchterchen Everly (4) – ein Umstand, unter dem sie seit Jahren leiden soll. "Jetzt ist auf jeden Fall Channings Zeit zu glänzen, aber Jenna hat es satt, bloß die Rolle der fürsorglichen Hausfrau zu spielen. [...] Zu sehen, wie Channing abliefert, versetzte sie in Hinblick auf ihre eigene, stagnierende Karriere in Panik", plaudert die Quelle gegenüber Radar Online aus.

Auch dass ihr Gatte spätestens durch seine Rolle als Magic Mike zum absoluten Sexsymbol wurde, soll der 37-Jährigen mächtig gestunken haben – insbesondere, als er 2012 vom People Magazine zum Sexiest Man Alive gekürt wurde. Ob das tatsächlich der Anfang vom Ende war?

Splash News / SPL1603587_014 Everly Tatum mit Mama Jenna Dewan Tatum

PC-NWP / Splash News Channing Tatum mit seiner Frau Jenna

WENN.com Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

