Hat sich die Jury hier ein wenig zu weit vom Hausdach gelehnt? Die Entscheidungs-Walks stellen die Teilnehmerinnen bei Germany's next Topmodel immer wieder vor große Herausforderungen. Ob in einer Horde von Knackis, halb nackt am Strand in der Karibik oder als edle Miss-Anwärterinnen: Die Nachwuchsmodels müssen ihr Können in den verschiedensten Lagen unter Beweis stellen. Der Laufsteg der kommenden Episode ist jedoch eine Nummer für sich: Die Määädels laufen über eine Containerwand – steil nach unten, nur durch ein Seil gesichert!

Es geht bergab – aber sind die Nerven der Titelanwärterinnen genauso hart wie die Stahlseile, von denen sie gehalten werden? Wie der neue Teaser der Folge zeigt, wird der entscheidende Lauf vor der Jury am Donnerstag einer der härtesten der GNTM-Geschichte. An Sicherheitsgurten müssen Team Michael Michalsky (51) und Team Thomas Hayo vertikal 50 Meter einen Container hinablaufen. Neben Sally (17) und Zoe Saip sind auch Victoria Pavlas' (19) Nerven am Ende – die Wienerin weint bittere Tränen. Modelmama Heidi Klum (44) kennt den Anspruch dieser Challenge: "Ich glaub, das ist wirklich eine der krassesten Entscheidungen aller Zeiten!", sagt die Blondine – zuckt dabei jedoch kaum mit der Wimper.

Ob sich wohl wirklich alle Kandidatinnen ins Zeug legen und zur Jury in die Tiefe laufen? Besonders Victoria scheint vor dem wichtigen Moment zu zittern: "Es waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens!", bibbert die 19-Jährige. Was meint ihr: Ist der Vertical-Walk eine Nummer zu krass? Stimmt unten ab.

