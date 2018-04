Die turbulenteste Megastar-Ehe der Welt wird zehn Jahre alt! Beyoncé (36) und Jay-Z (48) feierten am Mittwoch ein besonderes Jubiläum: Am 4. April 2008 hatten sie den Bund fürs Leben geschlossen und sind bis heute glücklich – keine Selbstverständlichkeit, denn das Paar hat schwere Zeiten gemeinsam durchgemacht. Kurz nachdem Tochter Blue Ivy (6) 2012 zur Welt kam, enthüllte Jay: Er und seine Liebste mussten zuvor eine Fehlgeburt verkraften. Auch die Untreue des Rappers stellte die Ehe auf die Probe. Den Schocker verarbeiteten Queen Bey und Jay in ihren Songs, meisterten die Krise schließlich und wurden im vergangenen Jahr Eltern von süßen Zwillingen.



